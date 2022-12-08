На что копит молодёжь

Клиенты Сбера от 14 лет до 21 года всё чаще откладывают деньги на долгосрочные цели. Так, в этой возрастной категории число тех, кто активно использует свой накопительный счёт, за прошедший год выросло вдвое. Аналитики банка изучили, на какие цели молодёжь копит чаще всего.

Чаще всего молодёжь копит на технику: на неё откладывают деньги 35% молодых людей. На втором месте — сбережения без определённой цели («на всякий случай») — 33%. Далее идут отдых и путешествия (9%), саморазвитие и бизнес (по 5%), близкие (4%), личный транспорт и события (по 3%), имидж (2%), жильё (1%) и хобби (меньше 1%).

Техника — обычно бытовая, отдельно выделяют смартфоны, компьютеры и др. Под отдыхом и путешествиями, как правило, подразумеваются летний отдых, поездки на море, в Москву и Санкт-Петербург. Саморазвитие включает в себя книги, основное и дополнительное образование, категория «Близкие» — подарки друзьям и родственникам. Под личным транспортом имеют в виду накопления на автомобиль или мотоцикл, расходы на бензин либо обучение в автошколе. События — это праздники (особенно Новый год), день рождения, выпускной, свадьба или концерт. В имидж входят уход за собой, одежда, татуировки, кроссовки и другие аксессуары. Жильё — расходы на аренду квартиры или комнаты, оплату общежития, покупку мебели, коммунальные платежи. Хобби — увлечения, в том числе музыкальные инструменты, видеоигры и так далее.

Поскольку накопления без определенной цели — среди приоритетных, то Сбер предлагает своим молодым клиентам копить с выгодой. Для этого в банке можно открыть накопительный счёт.

Накопительный счёт в Сбере — это своеобразный гибрид вклада и счёта. Когда на нём лежат деньги, на них ежемесячно начисляются проценты — 6,8% годовых первые три месяца для клиентов, которые открывают накопительный счёт в первый раз, и 4,8% в остальных случаях. Чтобы эти проценты начислялись, на счёте нужно иметь не менее 3000 рублей (иначе ставка будет 0,01%). При этом пополнять счёт и снимать с него средства можно в любой момент и в любом количестве, никаких ограничений и комиссий нет. Открыть и пополнить накопительный счёт можно буквально за минуту в СберБанк Онлайн.

Также в банке проанализировали, как отличаются цели накоплений у подростков 14–17 лет и молодёжи от 18 лет до 21 года (из графиков исключены нецелевые накопления). У подростков с огромным отрывом (69%) лидирует техника, а у 18–21-летних отрыв намного меньше (47%). Ребята постарше чаще откладывают на путешествия (15 и 8%), саморазвитие (9 и 5%), бизнес (8 и 4%), события (5 и 2%), личный транспорт (5 и 1%) и жильё (2 и 0%).

Заметны отличия по целям накоплений среди девушек и молодых людей. Девушки реже откладывают на личный транспорт (1%, у парней — 5%), а если всё же выбирают такую цель, то копят, как правило, на автомобиль и почти никогда — на мотоцикл. При этом на автошколу они откладывают столь же часто, как и парни. Молодые люди активнее копят на технику (40 и 32%) и реже — на отдых и путешествия (7 и 10%), саморазвитие (4 и 6%), события (2 и 3%) и имидж (1 и 3%).