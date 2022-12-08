В ноябре Сбер нарастил выдачу ипотеки по госпрограммам

Ипотечное кредитование Сбера по госпрограммам демонстрирует высокий рост. Так, по данным Домклик, в ноябре заёмщики оформили 6,3 тыс. семейных ипотек на 27,3 млрд рублей (в октябре — 5,2 тыс. кредитов на 23 млрд рублей). В количественном выражении рост составил 21%, в денежном — 19%.
По программе «Господдержка» в ноябре этого года граждане взяли ипотеку на 64,3 млрд рублей (в октябре — 54 млрд рублей, рост на 19%). Аналитики Домклик отмечают, что за всё время действия программы с апреля 2020 года банк выдал 479 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей. На протяжении почти трех лет программа господдержки остаётся одной из самых популярных льготных ипотечных программ Сбера.
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Такая динамика говорит о том, что программы льготной ипотеки продолжают демонстрировать высокую востребованность — в свою очередь, Сбербанк обеспечивает гражданам максимально комфортные условия для покупки жилья. Так, взять ипотеку по программе «Господдержка» в Сбере можно по ставке от 6,3% (на строительство жилого дома) и от 6,7% (приобретение готового или строящегося жилья). Напомним, что эта программа действует до конца 2022 года. По «Семейной ипотеке» ставка составляет от 5,3% годовых на строительство жилого дома и от 5,7% на приобретение готового или строящегося жилья.
В ноябре 2022 года Сбер выдал 82,6 тыс. ипотек на общую сумму 259 млрд рублей (в октябре — 251 млрд). Регионами-лидерами по объемам выдач стали Москва (34,7 млрд рублей), Московская область (23,3 млрд рублей), Санкт-Петербург (17 млрд рублей), Тюменская область (14,4 млрд рублей) и Краснодарский край (14,2 млрд рублей).
Всего с января по ноябрь Сбер выдал 708,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 2,18 трлн рублей. Аналитики Домклик ожидают, что по итогам года клиенты банка оформят ипотеку на 2,45 трлн рублей.