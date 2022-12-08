Минфин предлагает развивать аренду жилья с правом выкупа

Об этом сообщает Российская гильдия управляющих и девелоперов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

О механизме аренды жилья с правом выкупа говорится в проекте стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. В Минфине отметили, что будут прорабатывать развитие рынка лизинга жилья, предусматривающего в том числе возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части.



По информации РГУД, примеры развития этого механизма уже есть. Например, в портфеле госкомпании «ДОМ.РФ» три проекта: для «Сибура» в Тюменской области, фонда «Сколково» в Москве и «Полюса» в Якутии.