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Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» в юанях

Минимальная сумма вклада составляет 20 тыс. юаней. Срок размещения вклада – 732 дня. Процентная ставка – от 0,7% до 1,5% годовых в зависимости от суммы вклада и наличия пакета услуг. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

Вклад без возможности пополнения и расходных операций (за исключением возможности расходования причисленных к вкладу процентов), автоматическое продление вклада не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация). Досрочное закрытие вклада – по ставке «до востребования» 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по  вкладу «Доход» можно получить в  ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-25-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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