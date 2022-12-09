Защита кейсов «Лаборатории энергетики 2022» от Эн+ прошла в ИРНИТУ

«Лаборатории энергетики 2022» – грантовый конкурс для студентов, который проходит уже 5 лет. Ее цель – вовлечение молодежи во внедрение перспективных разработок на предприятиях компании. Общий призовой фонд составил 1,3 млн рублей, победитель получил грант 400 тысяч рублей для развития проекта. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

В 2022 году к участию в программе присоединились студенты 12 учебных заведений из девяти городов России. Программа проводится в формате акселератора, когда инновационные предложения студентов помогают «выращивать» эксперты от бизнеса и научные руководители. Участники «Лаборатории энергетики» объединились в 48 команд, каждая из каждая из которых работала над выбранной темой.

В этом году победителем стала команда из Братского госуниверситета, работавшая над кейсом «Современные методы проворота тяжеловесных роторов турбоагрегатов». Второе место заняла команда из ИРНИТУ, работавшая над темой «Использование на элементах систем пылеприготовления (СПП), пылепроводах и мелющих органах износо- и коррозионно-стойких материалов». Тройку призеров замкнули учащиеся Иркутского энергетического колледжа, решавшие проблему создания чат-бота по охране труда. Кроме того, особый приз жюри получила команда из ИРНИТУ с кейсом «Создание профиля потребителя энергоресурсов».

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков:

- Проект «Лаборатория энергетики» важен как для компании, так и для ребят, которые имеют возможность со студенческой скамьи принимать участие в решении реальных производственных задач и получать практический опыт реализации проектов в бизнесе. Многие из сегодняшних студентов в ближайшем будущем станут сотрудниками энергохолдинга, будущее энергетической отрасли страны зависит от таких активных молодых талантливых ребят. Компания совместно с ИРНИТУ дает возможность уже сейчас дать проявить себя, проверить и развить свои способности. В этом году было много интересных решений и идей, часть предложений в ближайшее время найдет свое применение на практике, некоторые концепции, предложенные в этом году, станут продвинутыми кейсами следующего акселератора.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков:

- Самое важное то, что студенты решают реальные задачи, которые перед ними ставит бизнес. Наверное, наиболее важен даже не финал, а процесс работы, когда ребята начинают задумываться над проектом, выбирать решения и работать с наставниками.

Для Политеха сотрудничество с энергетической отраслью принципиально важно. В рамках совместной работы студенты и наставники выходят на более серьезные тематики, получая дополнительное финансирование для реализации своих проектов.

Сумма грантов для победителей в этом году была увеличена за счет победы акселерационной программы «Лаборатория энергетики» в федеральном проекте «Национальная техническая инициатива». Акселератор получил грант в сумме более 7 млн рублей. Средства будут использованы для покупки лабораторной техники и оборудования, гранты для студентов и экспертов и другие важные для инноваций направления. Это позволит принять участие в «Лаборатории энергетики» большему числу студентов.

Несколько кейсов, разработанных студентами Лаборатории энергетики, уже находятся в стадии НИОКР, такие как создание робота для обследования водоводов ГЭС, использование золошлаков при строительстве дорог и другие.

Содействие талантливой молодежи в получении необходимых компетенций для профессионального становления и развития – неотъемлемая часть социальной политики Эн+, запущенной основателем компании Олегом Дерипаской. В структуре холдинга создан Корпоративный университет, который принимал непосредственное участие в подготовке «Лаборатории Энергетики». Он является одним из крупнейших учебных центров дополнительного профессионального образования в Восточной Сибири. Ежегодно обучение в нем проходят около 11 тыс. человек.