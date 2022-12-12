Ещё один завод Приангарья стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Завод «Усольмаш», расположенный в Усолье-Сибирском, официально присоединился к числу предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда», став его сороковым участником в Иркутской области. Руководство завода намерено при помощи экспертов Регионального центра компетенций (оператора нацпроекта в Приангарье) добиться оптимизации производственных процессов на участке по выпуску импеллеров БИ-16.

Импеллер — лопаточная машина, заключённая в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить перетекание воздуха/жидкости на концах лопастей и тем самым снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении. Он является одним из ключевых комплектующих элементов для производства флотационных машин, которые выпускает «Усольмаш».

«На сегодняшний день номенклатурный перечень завода включает в себя более 1000 наименований. Почему для нацпроекта мы выбрали именно участок выпуска импеллера? — Его производство затрагивает все 4 цеха: цех металлоконструкций, литейный цех, механосборочный цех, цех изготовления резинотехнических изделий. С учётом того, что выпуск флотационных машин приносит нам около 70% выручки, а импеллер является одни из ключевых комплектующих элементов для них, мы приняли решение, что оптимизация этого участка положительно повлияет на показатели всего завода», — объясняет генеральный директор ООО «Усольмаш» Алексей Марунов.

Фото из архива компании.

Завод «Усольмаш» был создан в 1945 году. По сей день он специализируется на производстве горнодобывающего оборудования, выпуская контактные чаны, горно-шахтное оборудование, насосы, флотационные машины, гидроциклоны, гидромониторы, установки дозирования реагентов, а также отдельные их элементы в качестве готовой продукции.

«Усольмаш» является самым крупным резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское», на предприятии работает более 200 человек. А до 2028 года в завод намерены инвестировать порядка 70 млн рублей. Однако благодаря нацпроекту расти завод будет не только из-за инвестирования финансовых средств: эксперты Регионального центра компетенций за три года должны помочь поднять общую производительность труда на предприятии до 20%», — отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Напомним, Национальный проект «Производительность труда» начал работу в 2019 году и рассчитан до 2024 года. Однако в адрес президента РФ Владимира Путина уже поступило обращение министра экономического развития России о продлении действия нацпроекта, который призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и создать условия для прироста производительности труда не менее 20% к 2024 году. Руководитель нацпроекта — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сергей Григорьев, тренер РЦК. Фото из архива компании.

«Наши эксперты начали работать на заводе около двух месяцев назад. Так почему официальное вступление в нацпроект происходит только сейчас? Дело в том, что одного желания предприятия присоединиться к национальному проекту недостаточно. Мы как Региональный центр компетенций должны убедиться, что на предприятии, в его производственных процессах есть потенциал для оптимизации. Поэтому после первичного одобрения заявки эксперты РЦК проводят всесторонний анализ. И по его результатам уже принимается решение. Как видите, «Усольмаш» аналитический этап успешно прошёл», — рассказал руководитель РЦК Андрей Савченко.