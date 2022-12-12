«Конь да Огонь»: художник Григорий Свердлов проведёт авторскую экскурсию в галерее Бронштейна

17 декабря в галерее Виктора Бронштейна пройдет авторская экскурсия экспериментального художника Григория Свердлова. Он представит авторский проект «Конь да Огонь», созданный специально для галереи. Через объемные инсталляции и абстрактную живопись художник переосмысляет мотивы народной глиняной игрушки. Работы по-новому раскрывают традиционные образы.​

На экскурсии художник расскажет о своем искусстве и процессе создания картин и инсталляций. Это возможность увидеть экспозицию в первый день работы, пообщаться с ее автором, лично задать вопросы.

– Идея выставки сформировалась достаточно быстро. Поэтому я создавал не просто серию произведений, а цельный проект, где все объекты взаимосвязаны – они впечатляют и порождают вопросы. На встрече расскажу, что стало вдохновением, какие образы и символы лежат в основе и из чего работы выполнены, – говорит Григорий Свердлов.

Начало мероприятия в 18.00. Возрастное ограничение 6+. Стоимость входных билетов – 350 рублей. Приобрести их можно на месте или онлайн – https://vmuzey.com/event/art-subbota-s-grigoriem-sverdlovym



Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.