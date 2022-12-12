Новости

ASOS вернулся в Россию

Читайте также:

Россияне собираются встретить Новый год экономно
12 декабря 2022
Названы лучшие регионы для шопинг-туризма
2 декабря 2022

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping презентовала на своем сайте уже более 7 тыс. товаров ASOS с прямой доставкой из Великобритании. Сегодня на сайте доступны коллекции ASOS Design – Tall, Petite, Curve, Maternity.

– В ближайшее время ассортимент будет значительно расширен за счет других брендов, представленных на оригинальном сайте ASOS. Среди них Topshop, COLLUSION, ASYOU, Reclaimed Vintage, Miss Selfridge, – говорится в сообщении СДЭК.

CDEK.Shopping – это платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года. CDEK.Shopping позволяет своим клиентам расплачиваться за товары с помощью карт российских банков (в том числе «Мир»), доставка уже входит в стоимость, указанную на сайте. Средний срок доставки товаров – 30 дней.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (303)


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
Вячеслав Заяц, «Слата»: «Большой бизнес не строится быстро»
«Работа в «Слате» – мой самый долгий проект». Почему Ярослав Шиллер выбрал Иркутск и как изменил курс торговой сети
Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании