ASOS вернулся в Россию

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping презентовала на своем сайте уже более 7 тыс. товаров ASOS с прямой доставкой из Великобритании. Сегодня на сайте доступны коллекции ASOS Design – Tall, Petite, Curve, Maternity.

– В ближайшее время ассортимент будет значительно расширен за счет других брендов, представленных на оригинальном сайте ASOS. Среди них Topshop, COLLUSION, ASYOU, Reclaimed Vintage, Miss Selfridge, – говорится в сообщении СДЭК.

CDEK.Shopping – это платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года. CDEK.Shopping позволяет своим клиентам расплачиваться за товары с помощью карт российских банков (в том числе «Мир»), доставка уже входит в стоимость, указанную на сайте. Средний срок доставки товаров – 30 дней.



