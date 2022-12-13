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Иркутская область стала моей малой родиной – Игорь Кобзев подвёл итоги трёхлетней работы

Ровно три года назад по поручению Президента Владимира Путина Игорь Кобзев приехал в Иркутскую область. В интервью ТК “Аист” глава региона честно признался, что седых волос за это время у него прибавилось, многое удалось сделать, но есть проекты, которые еще предстоит завершить. Подводя итоги 2022  года, Игорь Кобзев отметил, что год был сложным, но именно в это время у него появилось чувство локтя.

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– Год был непростой, и с международной точки зрения, и с точки зрения тех процессов, которые идут внутри страны – это СВО, мобилизация, мобилизация промышленного производства. Чувство локтя формируется, когда и власть, и бизнес, и общество поддерживают друг друга, – подчеркнул губернатор.

О чем жалеет губернатор? Что не удалось в 2022 построить школу в Мамакане и в Слюдянке. А доволен тем, что в Тулуне удалость построить ледовой комплекс, на каждой территории идет развитие, крупные финансово-промышленные группы вкладывают инвестиции в Иркутскую область.

– Сейчас, оглядываясь на прошедшие три года, я могу честно и открыто сказать: Иркутская область тоже стала моей малой родиной. Здесь моя семья, мои близкие. Очень трепетно отношусь ко всем жителям области, понимаю и принимаю критику. Понимаю, что не все получилось. В том числе – и по объективным причинам, – отметил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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