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Минфин может повысить НДПИ на железную руду и коксующийся уголь. Что это значит?

Минфин изучает вопрос по повышению НДПИ на железную руду и коксующийся уголь, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова.

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– В настоящий момент мы проводим аналитическую работу, выводов пока нет, – сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли ведомство корректировку НДПИ по этим ресурсам.

Ранее Сазанов сообщал, что возможная корректировка НДПИ на железную руду обсуждается.

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций,  новость может затронуть, прежде всего, угольные компании — Мечел и Распадскую. В меньшей степени эффект могут почувствовать черные металлурги: ММК, НЛМК, Северсталь.

– Конкретики пока нет, поэтому эффект на акции скорее нейтральный. При этом возможность изменения налогообложения несет дополнительные риски для отрасли, – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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