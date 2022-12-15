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Посещаемость ТЦ снизилась до 20%

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Обороты могут упасть на 35–45%. Об этом пишут «Известия».

Впрочем, по словам генерального директора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, с частью ТЦ H&M расстался хорошо и оплатил все счета. Во время распродаж у шведской компании в три-четыре раза увеличивались обороты, и деньги в первую очередь шли на погашение задолженностей сотрудникам, которых увольняли без выходного пособия, сказал эксперт. Эту несправедливость компания стремилась устранить в первую очередь, а затем уже гасила другие долги, добавил он.

По информации Александра Перемятова, во многих случаях H&M оставил помещения в ТЦ со всем оборудованием, включая машинки для проверки купюр, — это выгодный предлог, чтобы выйти из неудобных договоров без последствий в виде штрафа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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