Посещаемость ТЦ снизилась до 20%

Обороты могут упасть на 35–45%. Об этом пишут «Известия».

Впрочем, по словам генерального директора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, с частью ТЦ H&M расстался хорошо и оплатил все счета. Во время распродаж у шведской компании в три-четыре раза увеличивались обороты, и деньги в первую очередь шли на погашение задолженностей сотрудникам, которых увольняли без выходного пособия, сказал эксперт. Эту несправедливость компания стремилась устранить в первую очередь, а затем уже гасила другие долги, добавил он.

По информации Александра Перемятова, во многих случаях H&M оставил помещения в ТЦ со всем оборудованием, включая машинки для проверки купюр, — это выгодный предлог, чтобы выйти из неудобных договоров без последствий в виде штрафа.