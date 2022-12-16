Каждый пятый гость Иркутска продлевает деловые поездки на выходные

МТС проанализировала бронирования поездок по России с помощью сервиса Bronevik.com (входит в МТС Travel). Иркутская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. Так сделали 20% приехавших в регион гостей.

Больше всего bleisure-путешествий по России – деловых поездок, совмещённых с досугом – пришлось на Сибирь и Дальний Восток. В первую пятерку регионов, где поездки чаще всего продлевали на выходные дни, помимо Приангарья, вошли Якутия (24%), Ямало-Ненецкий автономный округ (22%), Забайкальский край (21%), Красноярский край (20%).

При этом популярные «отпускные» направления не попали в этот список. Так, в Москве на короткий отдых после командировки остаются лишь в 11% случаев, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – в 10%.

«По данным МТС Travel, в этом году Иркутск вошел в десятку самых популярных туристических направлений. Командированные, как правило, задерживаются на выходные, чтобы съездить на Байкал – в Листвянку, так как туда можно организовать поездку одним днем. В самом Иркутске гости остаются, чтобы познакомиться с историческим центром города – посетить 130 квартал, прогуляться по Набережным, прокатиться на колесе обозрения на острове Конный», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.