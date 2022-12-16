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Банк Союз сообщает график работы в новогодние праздники

В связи с праздничными и выходными днями временно меняется график работы отделений Банка «Союз».

– С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 включительно – нерабочие дни, обслуживание клиентов в офисах не осуществляется. С понедельника, 9 января 2023, офисы банка вернутся к работе по обычному расписанию, – говорится в сообщении.

Также банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Банка «Союз».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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