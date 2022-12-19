С начала года цены в Иркутской области выросли на 13,6%

Инфляция в Приангарье за ноябрь составила 0,7%. За прошедшие 11 месяцев цены выросли в среднем на 13,6%. Данные приводит Иркутскстат.

По отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в ноябре составил: на товары – 100,4%; на платные услуги – 101,8%.

продукты питания (без алкогольных напитков) – 100,5%,

алкогольные напитки – 100,7%,

непродовольственные товары – 100,2%.

Продовольственные товары

Самый значительный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию: огурцы (31%) и помидоры (21%), апельсины (8%) и виноград (6%).

Вместе с тем, на 10% снизились цены на яблоки, на 5% подешевели лимоны.

Средние цены на капусту и картофель составили 28 и 32 руб. за килограмм соответственно, что на 36-40% ниже ноябрьских цен прошлого года. Однако по сравнению с октябрем стоимость капусты выросла на 3%, а картофеля – снизилась (на 2%).

Из основных продуктов питания яйца стали дороже на 2,7%, все наблюдаемые рыбопродукты, кроме консервов – на 2-4%, икра лососевых рыб - на 6%. Обед в столовой, кафе, закусочной обходился на 4% дороже, чем в октябре.

Сахар стал дешевле на 6,3%, масло подсолнечное – на 2,4%. Снизились цены на все виды круп, кроме риса. Из них гречневая крупа подешевела на 9%, горох и фасоль – на 6%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 4,5%.

Непродовольственные товары

В ноябре продолжалось повышение цен на осенне-зимнюю одежду (на 1,3-3,6%). Зимние комбинезоны для малышей подорожали на 5%, а белье для новорожденных – на 3%.

Продолжают расти в цене парфюмерно-косметические товары, особенно тушь для ресниц и дезодоранты – на 2,6%.

На бытовую технику цены снизились на 0,5%, из них на миксеры, блендеры – на 7%. Подешевела и другая техника: телевизоры - на 1,4%, планшетные компьютеры – на 4%, смартфоны – на 3%. Однако печи микроволновые и электрочайники подорожали на 3-4%.

Строительные материалы в целом стали дешевле на 1,1%, из них пиломатериалы - на 3,8%, а еврошифер и линолеум подорожали на 1-2%.

В ноябре дизельное топливо на заправках подорожало по сравнению с октябрем на 1,58 руб. – до 61,91 руб. за литр.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты повысились на 0,5%.

Услуги

В ноябре подорожали все наблюдаемые туры за рубеж – в среднем на 21,5%. Повысилась и стоимость перелетов, цены на авиабилеты в экономклассе выросли на 24%.

Стоимость экскурсионных туров по России осталась прежней, а цены на путевки в санатории снизились на 2,9%.

Подешевело проживание в гостиницах в среднем на 1%, аренда однокомнатной квартиры, напротив, подорожала на 2,6%.

Билеты на поезда дальнего следования стали дешевле на 3%, однако подорожал проезд в автомобильном транспорте: в маршрутном такси - на 8,5%, в городском автобусе – на 2,3%, междугородном - на 3,6%. В то же время стоимость поездки в такси снизилась на 0,4%.

Плата за пересылку простого письма внутри России увеличилась на 8%, подорожали билеты в театр (1,6%), установка пластиковых окон (2,1%), ремонт брюк (1,8%), холодильников (1,3%), стоимость ксерокопирования документов (3,7%), занятия в плавательных бассейнах (1,3%).