Под строительство многоквартирного дома в Тайшете предоставят земельный участок без проведения торгов

Президиум Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области признал проект строительства многоквартирного жилого дома в Тайшете соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Новый статус позволит инициаторам проекта получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Этот, а также ряд других вопросов рассмотрели во время итогового в этом году заседания Президиума, которое состоялось под руководством первого заместителя Губернатора Иркутской области – председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева.

Напомним, проект «Строительство многоквартирного жилого дома с благоустройством территории в Тайшете» планируется реализовать в 2023-2024 годах в целях создания жилищных условий для сотрудников ОАО «РЖД», обеспечивающих работу железной дороги в Тайшете. Потребность в жилом фонде растет в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали, развитием их пропускных и провозных способностей.