Взгляд в 2023 год: говорить о завершении кризиса пока рано

Прошёл 2022 год, но большинство факторов, которые определяли на его протяжении поведение финансовых рынков, никуда не исчезли, уверены эксперты инвестиционной группы «ИВА Партнерс».

– Мы смотрим на текущую ситуацию как на нижнюю фазу длинного цикла, поэтому говорить о завершении кризиса пока рано как в глобальной экономике, так и в мировой политике, – подчеркивают они в своем обзоре на 2023 год.

Что будет

Эксперты выделяют ключевые внешние и внутренние факторы. По их мнению:

Ставки в мире, прежде всего в США, могут пойти вниз. Но это вызовет новый разгон инфляции;

Геополитика может дать передышку, но это, скорее всего, будет только временным облегчением;

Борьба США и ЕС с Китаем повышает глобальные рецессионные риски, играет в пользу снижения эффективности мировой торговли, логистики и является проинфляционным фактором.

Что касается внешних факторов:

Девальвационные риски умеренные, однако внешние шоки могут приводить к одномоментным резким движениям, хотя величина их будет сравнительно невысокой, по крайней мере, до тех пор, пока валютный рынок не переключится полностью на "дружественные" валюты и не структурируются соответствующим образом и капитальные потоки.

Среди внутренних факторов они отмечают:

Дефицит федерального бюджета будет увеличиваться;

Заимствования со стороны Минфина будут возрастать, что окажет давление на уровень ставок и спредов на долговом рынке;

ЦБ России будет пытаться обеспечить Минфин дешёвыми деньгами, поэтому постарается сдерживать ставки, но любая угроза инфляции будет находить отражение в ужесточении ДКП;

Динамика ВВП испытает давление со стороны ограничения объёмов экспорта и негативной динамики в розничной торговле и промышленности;

Существенные риски могут возникнуть в сегменте МСП в случае ужесточения политики кредитования со стороны банков;

Девальвационные риски умеренные, однако внешние шоки могут приводить к одномоментным движениям, величина их будет невысокой, пока валютный рынок не переключится полностью на "дружественные" валюты и не структурируются соответствующие трансграничные капитальные потоки.

Что это значит

Все приведённые выше факторы приводят аналитиков к следующим заключениям относительно оптимальной структуры инвестиционного портфеля на ближайший год.