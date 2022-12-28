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Взгляд в 2023 год: говорить о завершении кризиса пока рано

Прошёл 2022 год, но большинство факторов, которые определяли на его протяжении поведение финансовых рынков, никуда не исчезли, уверены эксперты инвестиционной группы «ИВА Партнерс».

– Мы смотрим на текущую ситуацию как на нижнюю фазу длинного цикла, поэтому говорить о завершении кризиса пока рано как в глобальной экономике, так и в мировой политике, – подчеркивают они в своем обзоре на 2023 год.

Что будет

Эксперты выделяют ключевые внешние и внутренние факторы. По их мнению:

  • Ставки в мире, прежде всего в США, могут пойти вниз. Но это вызовет новый разгон инфляции;  
  • Геополитика может дать передышку, но это, скорее всего, будет только временным облегчением;
  • Борьба США и ЕС с Китаем повышает глобальные рецессионные риски, играет в пользу снижения эффективности мировой торговли, логистики и является проинфляционным фактором.

Что касается внешних факторов:

  • Девальвационные риски умеренные, однако внешние шоки могут приводить к одномоментным резким движениям, хотя величина их будет сравнительно невысокой, по крайней мере, до тех пор, пока валютный рынок не переключится полностью на "дружественные" валюты и не структурируются соответствующим образом и капитальные потоки.

Среди внутренних факторов они отмечают:

  • Дефицит федерального бюджета будет увеличиваться;
  • Заимствования со стороны Минфина будут возрастать, что окажет давление на уровень ставок и спредов на долговом рынке;
  • ЦБ России будет пытаться обеспечить Минфин дешёвыми деньгами, поэтому постарается сдерживать ставки, но любая угроза инфляции будет находить отражение в ужесточении ДКП;
  • Динамика ВВП испытает давление со стороны ограничения объёмов экспорта и негативной динамики в розничной торговле и промышленности;
  • Существенные риски могут возникнуть в сегменте МСП в случае ужесточения политики кредитования со стороны банков;
  • Девальвационные риски умеренные, однако внешние шоки могут приводить к одномоментным движениям, величина их будет невысокой, пока валютный рынок не переключится полностью на "дружественные" валюты и не структурируются соответствующие трансграничные капитальные потоки.

Что это значит

Все приведённые выше факторы приводят аналитиков к следующим заключениям относительно оптимальной структуры инвестиционного портфеля на ближайший год.

  1. Золото и серебро - в виде фондов, но лучше в виде чистого металла на валютной секции МосБиржи;
  2. Рублёвые облигации - с плавающим купоном (или инфляционные линкеры) и дюрацией 3-5 лет;
  3. Акции – увеличивать позицию на сильных просадках за счёт продажи облигаций и, отчасти, драгоценных металлов;
  4. Использовать облигации в валюте – как защита от девальвации.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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