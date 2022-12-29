Правительство продлило действие «льготной ипотеки»

Программа будет действовать еще полтора года – до 1 июля 2024 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Новым постановлением также расширены условия программы «семейная ипотека».

Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребёнка, которым ещё не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения.

Ставка по кредиту в рамках «семейной ипотеки» останется прежней – 6% годовых. Так же, как и в «льготной ипотеке», максимальный размер субсидируемого кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей. Максимальный размер займа также может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно.