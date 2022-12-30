Какие факторы могут убить стрит-ретейл

Стрит-ретейл – один из самых устойчивых форматов оффлайн-торговли Москвы за последние несколько лет. Благодаря тому, что работа больших торговых центров во время пандемии была под существенно ограничена именно сегмент небольших торговых точек, которые располагаются в местах с высокой проходимостью, стали востребованными у предпринимателей и покупателей. Эксперты компании Filipov Capital проанализировали списки компаний, которые являются наиболее активными арендаторами стрит-ретейла в Москве и предположили, какие предприятия имеет наиболее значительные шансы на позитивное развитие.

В декабре 2022 года на семь категорий предприятий Москвы*, которые чаще всего располагаются именно в стрит-ретейле, приходится 35791 объект. Доля пунктов выдачи интернет-заказов в столице составляет 41,47% или 14841 предприятий. Вторую строчку по числу предприятий занимают аптеки, которых в Москве насчитывается 8105 или 22,65%. Замыкает ТОП-3 сегмент vape shop, который насчитывает 3788 или 10,58%.

«В 2021—2022 годах стрит-ретейл выиграл у торговых центров за счёт того, что ТЦ были закрыты из-за пандемии, площади простаивали, платежи по коммуналке и другие базовые расходы никто не отменял. В октябре у нас было восстановлено право на банкротство и я думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим череду банкротств из-за двух ударов – пандемия и уход западных ретейлеров. Стрит-ретейл сегодня позволяет не только придерживаться своей концепции и принципов работы, но и раскидать нужное количество точек по городу и закрыть разные районы своими предприятиями», – отметил директор агентства коммерческой недвижимости Filipov Capital Артём Филипов.

Эксперт добавил, что стрит-ретейл всегда будет интересен предпринимателям, но важно оценивать ликвидность точки.

«Всегда важно, чтобы было рядом метро, остановки общественного транспорта, наличие парковки, чтобы покупатели могли в шаговой доступности оставить авто. Например, те локации, где парковки запрещены, сильно теряют привлекательность. Знаю случаи, когда на улице, где было введено одностороннее движение, стрит-ретейл, располагающийся по левой стороне, съезжает, хотя до этого приносил хороший доход. Поэтому купить помещение для точек стрит-ретейла могут многие, а правильно купить объект, чтобы оно приносило доход, в состоянии профессионалы, которые знаю, какое помещение покупать, под какие оно предприятия подойдёт и по какой ставки будет сдаваться. Кроме того, на стадии покупки стоит проанализировать площадь, планировку, учесть возможности для перепланировки. Сегодня самым востребованным объектами являются лоты в 50—100 кв. м», – сказал глава брокерской компании.

«Самые востребованные товары у населения – это товары первой необходимости. Сегодня и в будущем будут активно развиваться продуктовые сети, медицинские товары и услуги, салоны красоты, алкоголь. Также хорошие перспективы имеют пункты выдачи товаров, так как онлайн-торговля в России будет расти», – резюмировал Артём Филипов.

* – vape shop, алкомаркеты, аптеки, салоны связи, пункты выдачи товара, пекарни, барбершопы