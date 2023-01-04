Жителю Иркутской области придется выплатить 1,4 млн рублей за нелегальный майнинг

Иркутский районный суд рассмотрел дело о нелегальной добыче криптовалюты жителем поселка Маркова Иркутской области – фигуранту дела придется выплатить 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба «Иркутскэнергосбыта».

Энергетики обратились в суд, когда заметили, что мужчина в сентябре 2021 года в доме площадью 168 кв.м. потратил 242700 кВт.ч. электроэнергии, а в октябре – 64 306 кВт.ч.

При осмотре электроустановки ответчика был зафиксирован шум вентиляционного оборудования в гараже. Кроме того, с помощью тепловизионного оборудования выявлен нагрев гаражных ворот и внешней стены дома до температуры свыше 60°С, что значительно отличалось от температуры воздуха в день проверки – 28,5°С.

Доступ для осмотра энергетикам был предоставлен только в гараж, расположенный в цокольном этаже дома. При проверке установлено наличие двух тепловых пушек для обогрева гаража, котел для отопления дома, бойлер и два обогревателя. Доступ к другим электроприборам не предоставлен.

«Со слов собственника присоединение к сети интернет в доме отсутствует, однако сигнал Wi-Fi и кабель связи, подведенный к дому говорят об обратном. При проверке домовладения ответчика велась фотофиксация, на снимке видно, что в гараже дома расположено оборудование для майнинга криптовалют», – говорится в сообщении.

На основании данных проверки специалисты «Иркутскэнергосбыт» пришли к выводу об использовании электроэнергии не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях – для добычи криптовалюты. «Суд с исковыми требованиями согласился. В соответствии с решением суда, жительница Маркова, должна выплатить почти 1,4 млн рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на коммерческий», – сообщили энергетики.