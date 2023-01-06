654,7 млн рублей предусмотрено в бюджете Иркутской области для приобретения жилья сиротам

Размер социальной выплаты составляет 2,9 миллиона рублей. Ее получат 214 граждан. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

– В 2022 году выплату получили 453 человека, для этого из областного бюджета было выделено более 1,2 миллиарда рублей. Всего за время реализации нормы 736 жителей Иркутской области из числа детей сирот приобрели жилые помещения с помощью социальной выплаты. Кроме того, в начале года мы проработаем вопрос об увеличении финансирования на данные цели, – рассказал министр.

Социальная выплата на приобретение жилья предоставляется лицам их числа детей-сирот, работающим по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя и имеющим детей, а также не работающим, но осуществляющим уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом.