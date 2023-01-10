Новости

Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 10 января

Сбербанк с 10 января поднял ставки по базовым ипотечным программам на покупку вторичного и первичного жилья на 0,5 п.п., сообщает РБК. Теперь минимальная ставка составляет 10,9% годовых вместо 10,4%.

Читайте также:

Инвестор рассказал, что сейчас больше всего раздражает арендаторов на рынке жилья
9 января 2023
«На рынке ипотеки уже видны признаки пузыря» – эксперт
9 января 2023

– Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам, – прокомментировали изменения ставок в банке.

Ставки по льготным ипотечным программам значительно ниже базовых программ. Так, по «Семейную ипотеку» можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.  Ставки по программам с господдержкой составят минимум 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2023, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (647)


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2023, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 10 января
«На рынке ипотеки уже видны признаки пузыря» – эксперт
В России расширили семейную и продлили льготную ипотеку
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании