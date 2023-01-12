«Семейная ипотека» по-новому: как изменится программа в 2023 году

Условия «Семейной ипотеки» – государственной программы кредитования для семей с детьми – существенно изменились с 1 января 2023 года. Кто теперь может взять кредит по льготной ставке? Что важно учесть при покупке недвижимости в кредит, и как повлияет программа на рынок? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.

1. Что надо знать о программе?

Госпрограмма «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году на всей территории страны. Льготную ставку обеспечивает государство. За пять лет действия программы её участниками стали свыше 350 тыс. человек.

– После изменения условий власти рассчитывают, что ипотекой воспользуются 150 тыс. семей. В этом случае сумма кредитования составит 1 трлн руб., – прогнозируют эксперты.

2. Что изменилось в программе в 2023 году?

Во-первых, продлили срок действия программы. Предполагалось, что она перестанет действовать в конце 2023 года, но правительство продлило срок до 1 июля 2024 года.

Во-вторых, круг заемщиков существенно расширился. Стать участниками программы теперь могут семьи, у которых два и более несовершеннолетних ребенка. Ранее «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже, либо есть ребёнок с инвалидностью.

3. Кто теперь может оформить «Семейную ипотеку»?

Программа рассчитана на семьи:

с детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года;

с усыновленным (удочеренным) ребенком, родившимся в вышеуказанный период;

в которых воспитывается ребенок-инвалид, дата рождения не имеет значения;

в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, рожденных в любую дату.

4. Какую сумму кредита можно получить?

Максимальная сумма кредита по программе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области – 12 млн рублей. Для других регионов – 6 млн рублей.

– Лимит может быть превышен, – комментируют эксперты. – Тогда часть кредита оформляется по госпрограмме, а сумму сверх лимита субсидирует застройщик на рыночных условиях.

Минимальный первоначальный взнос – 15%. В том числе его можно оплатить за счет средств материнского капитала. С 1 января 2023 года, напомним, государство предоставляет материнский капитал на первого ребёнка а размере 589,6 тыс. руб., а на второго и последующих – 779 тыс. руб.

5. Какие требования предъявляются к недвижимости?

«Семейную ипотеку» можно направить на:

– квартиру на этапе стройки (по ДДУ) или по договору переуступки прав;

– покупку готового жилья у юридического лица – застройщика (в том числе жилой дом от застройщика, ИП или ООО);

– строительство индивидуального жилого дома или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Как отмечают эксперты, все работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или ИП.

– жилье на вторичном рынке у физических лиц, если оно расположено в сельском поселении только на территории ДФО. На другую недвижимость со вторичного рынка, по словам экспертов, потратить льготный кредит нельзя.

6. Можно ли использовать программу для рефинансирования?

Возможность рефинансирования есть только у одной группы заёмщиков.

– В отличие от других федеральных программ, «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке – до 6% годовых. Условия рефинансирования – рождение или усыновление ребенка после 1 января 2018 года и соответствие ранее взятого кредита условиям программы семейной ипотеки. Рефинансирование для семей с двумя (и более) несовершеннолетними детьми, рожденными в любую дату, не предусмотрено, – отмечают эксперты.

7. Какая ставка установлена по программе?

Ставка составляет 6%, для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) – 5%. Однако банки предлагают ставки ниже. Минимальные ставки по «Семейной ипотеке» в банках находятся в диапазоне 5,1-5,8%.



– На вопрос, в каком банке лучше брать семейную ипотеку, однозначного ответа нет, – говорит Екатерина Саломатова, руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье». – Бывают ситуации, когда минимальная ставка в определенном банке 5,1%, но у заёмщика там нет одобрения. При этом есть одобренное решение в банке, где ставка 5,7-6%. Разница в этом случае не так существенна, ведь даже под 6% ипотечный кредит значительно ниже ежегодной инфляции.

Эксперты прокомментировали, как новые условия по «Семейной ипотеке» повлияют на спрос в 2023 году.

«Каждая льготная программа по-своему привлекательна»

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:



– Новые условия льготной ипотечной программы для семей с детьми значительно повысили ее привлекательность. Если раньше программой могли воспользоваться семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то сейчас кредитом на жилье смогут воспользоваться семьи, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Льготные условия стали доступны большему количеству семей.

По статистике РСХБ, за прошлый год мы выдали практически одинаковое количество кредитов как по «Ипотеке с господдержкой», так и по «Семейной ипотеке». Новые условия кредитования, несомненно, расширяют возможности для семейных пар приобрести собственную недвижимость, но вряд ли это критично скажется на «Ипотеке с господдержкой». Каждая программа имеет свою привлекательность и категорию потребителя. В целом, у населения появилось больше возможностей для льготного кредитования. Но чтобы прогнозировать ипотечный спрос, необходимо учитывать общие экономические факторы, которые трудно спрогнозировать в текущих условиях.

«Cемейная ипотека-2023 стала доступнее»

Екатерина Саломатова, ипотечное агентство «Фамильное ожерелье»:

– Однозначно, «Семейная ипотека»-2023 стала доступнее! Это здорово, что государство активно поддерживает рост рождаемости. Конечно, по многим аналитическим прогнозам, в 2023 году «Семейная ипотека» будет лидировать среди других льготных госпрограмм. Во-первых, за счет более низкой процентной ставки. Во-вторых, за счет возможности как покупки квартиры или дома, так и его строительства. В-третьих, существенную роль играет расширение категорий заёмщиков, подходящих под льготные условия. Спрос есть! Многие семьи обрадовались такой возможности использовать льготные условия.

«Выдачи семейной ипотеки увеличатся»

На сегодняшний день в банке «Открытие» по программе «Семейной ипотеки» при первоначальном взносе от 30% размер ставки для ключевых партнеров составляет 5,1%, для остальных клиентов – 5,3%. Для регионов ДФО ставка по «Семейной ипотеке» составляет 5% годовых. По «Госпрограмме 2020» при первоначальном взносе от 30% размер ставки составляет для ключевых партнеров банка – 7,1%, базовая ставка – 7,3%.

Дмитрий Степаняк, заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Иркутской области:

– Включение новой категории граждан в программу «Семейной ипотеки» значительно расширит круг потенциальных клиентов и повысит привлекательность данного ипотечного продукта, что в итоге приведет к увеличению объемов кредитования населения по этой программе.

«Новые условия госпрограмм не позволят снизиться рынку строящегося жилья»

Общий объем рынка ипотечного кредитования Иркутской области за 11 месяцев 2022 года снизился на 17% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Между тем, объем ипотеки на новостройки за этот же период вырос на 20%, отмечают в Альфа-Банке.

Ирина Маджара, директор ипотечного центра «Альфа-Банка»:

– Таким образом, мы видим результат действия программ государственной поддержки. Наиболее популярной и востребованной у населения за прошедшие пару лет стала программа льготной ипотеки с государственной поддержкой: неограниченное число ипотечных кредитов, основное требование к заемщику – гражданин РФ. Но так было ранее. Я уверена, что теперь спрос и количество кредитов по семейной ипотеке скорее всего будет расти из-за перехода потенциальных покупателей с одной госпрограммы на другую – с категории «Ипотека с господдержкой» в категорию «Семейная ипотека».

Не стоит недооценивать важное изменение: «Семейная ипотека» позволяет купить квартиру по договору уступки права не только от юридического, но и от физического лица. Фактически семейная ипотека стала доступнее потенциальным заемщикам, имеем меньше ограничений к покупке (ДДУ, ДУПТ, ДКП).

Я считаю, что в новых реалиях 2023 года продление программ льготной ипотеки со ставкой 8% и, главное, расширение программы «Семейной ипотеки», наиболее вероятно, не позволит снизиться рынку строящегося жилья. Способствовать этому будет и ограниченное число новых ЖК в Иркутской области. Без существенного увеличения числа строящихся квадратных метров не приходится говорить о повышении конкуренции и снижении стоимости квадратного метра: доступность новостроек ограничена, а востребованность высокая.

Изменения условий семейной ипотеки существенно увеличивает число потенциальных покупателей новостроек. Теперь льготная ставка 5,8% в Альфа-Банке доступна семьям, имеющим от двух детей до 18 лет, то есть отменяется самое существенное ограничение – наличие ребенка, рожденного после 01.01.2018 года. В принципе о необходимости отмены этого ограничения говорили на протяжении всего 2022 года.

Процентная ставка от 5,8%, электронная регистрация сделки, стоимость аккредитива (безопасная система расчетов) при расчете на эскроу-счет бесплатно, возможность использовать материнский капитал в первоначальный взнос, а также возможность оформления ипотечного кредита на одного из супругов, первоначальный взнос от 15%, рассмотрение заявки на кредитование по паспорту – всё это значительно сокращает и упрощает время на оформление сделки.

«Мы поддерживаем решение Правительства о расширении cемейной ипотеки»

За девять дней января Сбербанк получил свыше 4,6 тыс. заявок по «Семейной ипотеке» на 20,2 млрд рублей. Оформить кредит в банке можно по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке).

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

– Мы поддерживаем решение Правительства РФ о расширении «Семейной ипотеки» за счет смягчения требований к её получателям. Уверен, что программа останется очень востребованной, ведь теперь переехать в новую квартиру или дом смогут родители с детьми более старшего возраста, которые раньше не соответствовали условиям программы.

«Банк всегда выступал за расширение условий "Семейной ипотеки"»

ВТБ первым из российских банков запустил прием заявок по новым условиям «Семейной ипотеки». Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет дисконт в размере 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Таким образом, ставка составит от 5,7%.

Вадим Пахаленко, заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ:

– Для ВТБ приоритетна поддержка отдельных категорий населения – в первую очередь, клиентов с детьми. Банк последовательно выступал за расширение условий «Семейной ипотеки», в том числе предлагал рассмотреть вопрос о ее продлении на несколько лет или даже сделать постоянно действующей. Эта государственная программа – одна из наиболее востребованных среди заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, и ее модернизация позволит еще большему числу клиентов решить квартирный вопрос без лишней долговой нагрузки и сосредоточиться на развитии своей семьи. Мы прогнозируем, что в следующем году новые условия «Семейной ипотеки» позволят довести объем продаж по ней до 900 млрд рублей, а по основной госпрограмме – до 1,2 трлн рублей.