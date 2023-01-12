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Свыше 50 млн рублей обязали выплатить «серых» майнеров суды Иркутской области в декабре

В декабре прошлого года суды разных инстанций удовлетворили 36 исков в пользу «Иркутскэнергосбыта», ответчиками которых являлись «серые» майнеры. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Добытчики криптовалюты обязаны вернуть в энергосистему 52 миллиона рублей. Полученные средства пойдут в том числе и на развитие энергетической инфраструктуры, чтобы усилить действующие центры питания и тем самым обеспечить стабильную работу оборудования для населения и предприятий области.

В суде юристы компании доказали, что собственники земельных участков или объектов недвижимости использовали электрическую энергию не для коммунально-бытовых нужд, поэтому обязаны оплачивать услуги по коммерческому тарифу. С двумя «серыми» майнерами заключены мировые соглашения.

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Жители, которые стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, могут обратиться в «Иркутскэнергосбыт» по телефону 8-800-100-9-777, отправить сообщение по электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или написать в группах компании в социальных сетях «Свет38».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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