Названы самые дефицитные специалисты в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме в Иркутской области в конце 2022 года, и выяснили, какие специалисты сейчас являются самыми дефицитными.

По данным сервиса, в декабре в Иркутской области насчитывалось 13,8 тысяч вакансий и 59,3 тысячи активных резюме.

Соотношение спроса и предложения на рынке труда в регионе находится на уровне 4,3 резюме на вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за работу в (напомним, комфортным для рынка труда балансом считается 5-6 резюме на вакансию). При этом в ряде направлений на одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата, что говорит об их высоком дефиците.

В данный момент самими дефицитными в Иркутской области являются кадры из сферы добычи сырья: на одно предложение о работе для них приходится лишь 0,4 резюме. Таким образом, объем вакансий более, чем в два раза превышает количество кандидатов, которые могут претендовать на работу в данной профсфере.

В топе-5 самых дефицитных специалистов находятся также медики и строители (по 0,7 резюме на вакансию), рабочий персонал и банковские работники (по 0,8 резюме на вакансию), а также кадры для фитнес-центров и салонов красоты (1,1 резюме на вакансию).

Кроме того, работодатели сейчас испытывают проблемы с поиском и наймом специалистов из автобизнеса (1,3 резюме на вакансию), специалистов по продажам (1,6), водителей, машинистов, а также работников из ресторанно-гостиничного направления (по 1,8), управленцев и кадров из сферы образования (по 2,1), производственников и сотрудников по безопасности (по 2,2), госслужащих и специалистов из сферы развлечений и медиа (по 2,6).

«Цвет настроения российского рынка труда – синий. По структуре вакансий на hh.ru очевидно, что 75% от всех предложений о работе в стране рассчитаны на привлечение рабочего персонала – «синих воротничков», а также линейных, массовых сотрудников. Ещё 15% вакансий опубликованы для «белых воротничков», и около 10% – для ИТ-специалистов», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Профицит специалистов (более 6 резюме на вакансию) наблюдается лишь в одном направлении – юриспруденция, здесь на одно предложение о работе приходится 8,7 резюме. Для юристов поиск работы в Иркутской области может стать сейчас сложной задачей.