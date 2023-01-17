Еврокомиссия потребовала от России прекратить взимать плату за полеты над Сибирью

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале напомнил ЕК о причинах «транссибирского роялти».

Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета.

Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах.

«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку, когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР или Россией», – заключает Косачев.