Объем сделок с иностранными акциями рухнул втрое

Объем сделок иностранными акциями в 2022 году упал в три раза – с $393,43 млрд до $122,19 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на данные СПБ Биржи.

При этом число ценных бумаг иностранных эмитентов (ETF, депозитарные расписки, акции) выросло за тот же период на 11,84% – до 2238. Насколько это критично для российской экономики, продолжится ли тенденция в 2023 году и как ситуация скажется на частных инвесторах.

Число сделок упало более чем в два раза – с 347,57 млн в 2021 году до 114,92 в 2022-м. В среднем объем в месяц составил $10,18 млрд, в день – $490 млн (это в три раза ниже, чем в 2021 году, – $1,56 млрд). Примечательно, что количество открытых счетов выросло на 11,05%, до 1,78 млн. В 2021 году было зарегистрировано всего 1,6 млн счетов.

В 2022 году Россия прошла масштабные трансформации множества сфер, в том числе финансовой и экономической. Причем как на уровне страны, так и на уровне локальных компаний, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.