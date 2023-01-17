Российский рынок акций растёт, несмотря на снижение цен на нефть и газ

Российский рынок акций в понедельник продолжил рост. Индекс МосБиржи прибавил чуть более 1%. Эксперты БКС обращают внимание, что подъем происходит на относительно высоких оборотах – объем торгов в акциях индекса МосБиржи в понедельник снова превысил 30 млрд руб.

– Что самое важное, текущее восходящее движение на нашем рынке идет не как обычно на фоне подъема тяжеловесного нефтегазового сектора, а за счет других отраслей: финансы, майнинг и IT. Отраслевой индекс нефти и газа, наоборот, вчера был в числе аутсайдеров по сравнению с другими секторами. Его отставание выглядит оправданным, учитывая конъюнктуру на сырьевых площадках, – подчеркивают аналитики БКС.

Цены на газ в Европе накануне снизились к $600 за тыс. куб м. Дисконты на российскую нефть растут на фоне введения эмбраго в ЕС. Минфин рассказал о средних ценах на нефть Urals в период с 15 декабря по 14 января — они составили $46,8 за баррель. Относительно стоимости Brent за тот же период дисконт составил рекордные 42,8% или $35 за баррель.

Столь низкая оценка стоимости барреля Urals намекает нам на то, что в феврале Минфин РФ может увеличить прогноз по отставанию от плановых нефтегазовых доходов. А это значит, что ежедневный объем продажи юаней может вырасти относительно текущих 3,2 млрд руб., возможно кратно. Это позитивный фактор для рубля, который пока достаточно сдержанно реагирует на столь существенное падение цены российской нефти. Курс USD/RUB накануне даже снизился до 68,4, несмотря на падение фьючерсов на нефть и газ. В базовом сценарии в ближайшей перспективе предполагаем боковик около текущих значений: 67–70 по доллару и около 9,9–10,3 по юаню.

На дневном графике индекса МосБиржи произошел пробой верхней границы нисходящего тренда, сформированного еще в апреле прошлого года. Котировки уверенно прошли район 2200–2205 п., так что следующие ориентиры наверху сразу сместились к 2250 п. До этого уровня сопротивления остается около 1%. Можно ожидать его достижения в ближайшей перспективе.