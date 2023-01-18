В 2023 году продажи автокредитов в России могут вырасти на треть

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.

Клиенты ВТБ в Иркутской области в 2022 году заключили свыше 500 сделок на приобретение автомобилей на сумму 667 млн рублей. Средний чек по итогам года приблизился к отметке 1,3 млн рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 10%. Наибольшей популярностью у клиентов в Иркутской области пользовались автомобили марки Kia, Hyundai, Lada, Toyota, Chery, Geely.

«В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса россиян на автокредиты - до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заёмщиков», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.