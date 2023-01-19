Иркутская область вышла в финал Всероссийской туристической премии

По итогам 2022 года Иркутская область вошла в число финалистов Всероссийской премии Russian Travel Awards. Регион представлен в номинации «Территория экологического туризма». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается регионам по итогам прошедшего года. Перечень финалистов в официальных номинациях конкурса определяются по итогам туристических конкурсов и рейтингов, проведенных в 2022 году, рекомендаций от профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Финальные мероприятия премии, которые организует Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, состоятся в Северной столице в феврале. Всего в финал вышли 48 регионов. Победители будут определены в 19 официальных номинациях.

Напомним, в Иркутской области при развитии туризма особое внимание уделяется экологической повестке. Гости и жители региона предпочитают маршруты и места отдыха, расположенные в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По данным ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в настоящее время на территории Прибайкальского национального парка действуют 24 туристических маршрута. В регионе ведут реестр региональных туристских маршрутов, экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность в центральной экологической зоне БПТ, а также реестр объектов туристской индустрии.