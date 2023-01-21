Железнодорожные цистерны горели в Ангарске из-за нарушения пожбезопасности – МЧС

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что железнодорожные цистерны загорелись в Ангарске, предварительно, из-за нарушений требований пожарной безопасности – это основная версия случившегося.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Ликвидировать пожар удалось в 13:26 после охлаждения цистерн при помощи пенной атаки. Воспламенение горючей жидкости произошло при заправке. При происшествии никто не пострадал.

Напомним, инцидент произошел сегодня в полдень. Площадь возгорания – 400 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 7 автоцистерн, 35 человек.