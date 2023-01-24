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Стартовала корпоративная программа для покупателей квартир от компании "Грандстрой"

В январе 2023 года стартовала корпоративная программа от компании "Грандстрой". Как рассказали в компании, программа предполагает специальные условия приобретения готовых и строящихся квартир в жилых комплексах компании для ряда категорий покупателей. 

Специальными условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты банков-партнеров, сотрудники EN +, РЖД, научных центров, ресурсоснабжающих и других организаций.

В компании перечислили преимущества корпоративной программы:

  • Специальная цена на готовые или строящиеся квартиры
  • Широкий выбор программ и способов приобретения квартир (100 % оплата, беспроцентная рассрочка от застройщика, огромный выбор ипотечных программ)
  • Возможность применения индивидуальной ставки по ипотеке от застройщика совместно с банками СБЕР / ВТБ при приобретении квартиры без скидок
  • Приобретение квартиры от Застройщика напрямую
  • Работа по принципу «одного окна» с личным менеджером отдела продаж
  • Приоритетные условия обслуживания
  • Полный контроль и сопровождение сделки
  • Подача заявки на ипотеку персональным менеджером
  • Упрощенный документооборот - полное юридическое сопровождение сделки, подача документов на государственную регистрацию прав в электронном виде или в офисе компании "Грандстрой".

Узнать, участвует ли ваша компания в корпоративной программе от "Грандстрой", можно в отделе продаж по телефону 55-15-15.

Застройщик: ООО «СЗ «Гранд-Строй» Проектная декларации на сайте наш.дом.рф

/ Сибирское Информационное Агентство /
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