Стартовала корпоративная программа для покупателей квартир от компании "Грандстрой"

В январе 2023 года стартовала корпоративная программа от компании "Грандстрой". Как рассказали в компании, программа предполагает специальные условия приобретения готовых и строящихся квартир в жилых комплексах компании для ряда категорий покупателей.

Специальными условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты банков-партнеров, сотрудники EN +, РЖД, научных центров, ресурсоснабжающих и других организаций.

В компании перечислили преимущества корпоративной программы:

Специальная цена на готовые или строящиеся квартиры

Широкий выбор программ и способов приобретения квартир (100 % оплата, беспроцентная рассрочка от застройщика, огромный выбор ипотечных программ)

Возможность применения индивидуальной ставки по ипотеке от застройщика совместно с банками СБЕР / ВТБ при приобретении квартиры без скидок

Приобретение квартиры от Застройщика напрямую

Работа по принципу «одного окна» с личным менеджером отдела продаж

Приоритетные условия обслуживания

Полный контроль и сопровождение сделки

Подача заявки на ипотеку персональным менеджером

Упрощенный документооборот - полное юридическое сопровождение сделки, подача документов на государственную регистрацию прав в электронном виде или в офисе компании "Грандстрой".

Узнать, участвует ли ваша компания в корпоративной программе от "Грандстрой", можно в отделе продаж по телефону 55-15-15.

Застройщик: ООО «СЗ «Гранд-Строй» Проектная декларации на сайте наш.дом.рф