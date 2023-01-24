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Житель Бурятии выиграл в «Спортлото «6 из 45» почти 98 млн рублей

22 января в ходе 8646-го тиража гослотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран многомиллионный суперприз — 97 954 565 рублей. Удача улыбнулась участнику из Республики Бурятия, купившему билет в мобильном приложении «Столото». Об этом рассказали в пресс-службе лотереи.

Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно лишь, что победитель приобрел заветный билет за 270 рублей сразу на девять тиражей подряд.

По правилам лотереи «Спортлото «6 из 45», чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Победными для жителя Бурятии оказались числа 34, 12, 6, 16, 27, 42.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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