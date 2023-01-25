Молочные реки: может ли стартап на молоке стать бизнесом мечты

Как бы ни менялась экономика и жизнь, людей всегда будут интересовать свежие продукты. Поэтому сельское хозяйство исторически сохраняло востребованность, а труд агрария пользовался почётом и уважением. При всём стремительном развитии российского сельского хозяйства за последние 20 лет молочная отрасль всё ещё остаётся привлекательной для входа новых предпринимателей. Главное – понимать, к чему лежит душа и в какой нише перспективнее развивать свой бизнес. В преддверии XIV Съезда Национального Союза производителей молока Россельхозбанк знакомит читателей с перспективами открытия молочной фермы.

Молочник, кефиру!

Потребление молока и молочных продуктов в России составляет порядка 242,2 кг на человека в год, при этом к 2025 году ожидается рост до 245,5 кг на человека. Другими словами, в день каждый из нас, если усреднить, потребляет более 660 г молока: будь то йогурт, творог или просто питьевое молоко. Прогноз роста потребления во многом основывается как раз на увеличении потребления молокоёмких продуктов: сливочного масла и сыров. Россия пока не достигла нормы потребления молока на человека в соответствии с рекомендациями Минздрава – фактическое должно быть в среднем почти на 30% больше.

Целевой уровень самообеспеченности молоком, установленный Доктриной продовольственной безопасности России, составляет 90%. Достижение этого показателя ожидается к 2027 году, поэтому в этой отрасли, в отличие от, например, сверхконкурентного свиноводства, хорошие шансы выйти на рынок и найти своего потребителя. Сейчас самообеспеченность оценивается в 84%.

Не стоит при этом забывать и о потенциале потребления непосредственно питьевого молока. Мировая статистика последних лет показывает, что на жителя России в среднем приходится менее 50 кг выпитого молока в год, и по этому показателю наша страна пока уступает, например, Канаде, Евросоюзу, Беларуси, но опережает Японию и Аргентину. Эта статистика не значит, что россияне «не допивают» молока; особенности потребления связаны с кулинарными традициями, с тем, как принято использовать молоко в кухне того или иного народа. Однако это всё равно подтверждает возможность дополнительного спроса на молоко.

Потенциального предпринимателя должна обнадёжить и динамика производства в отрасли: на протяжении 2016-2021 гг. отечественное производство выросло на 8% до 32,3 млн тонн, что говорит о стабильном положительном развитии отрасли «без рывков» – то есть она зрелая, рынок сформирован.

Если говорить отдельно о фермерстве, то в России оно показывает хорошую динамику. Например, в 2010-2020 гг. производство фермерской продукции выросло в 5 раз, до 873,4 млрд рублей, а доля фермеров в общем объёме сельскохозяйственного производства – в 2 раза, с 7% до 14%.



Учтём фактор местности: развитие семейной фермы предполагает переселение на сельские территории. Насколько это перспективно? По прогнозам Россельхозбанка, с 2021 по 2025 год сельское население в 10 регионах России может суммарно вырасти более чем на 420 тыс. человек, а уже к 2030 году – еще на 430 тыс. К тому же, согласно опросу банка, 81% россиян рассматривают возможность проживания в сельской местности, более половины из них – люди в возрасте 35-50 лет. Таким образом, тренд на деурбанизацию есть, а значит, потребители – будут не только в городах, но и на селе.



Таким образом, у молочной отрасли в России хорошие перспективы, основанные на удовлетворении потребностей населения и реализации политики импортозамещения.

Что сулит семейная ферма?

Богатый практический опыт аграриев, обобщённый Россельхозбанком и научно-преподавательским составом агровузов в иллюстрированном пособии «Фермерство для начинающих», показал, что для входа на рынок молочного фермерства предпринимателю будет достаточно 1 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы начать содержать хозяйство из нескольких коров и запустить бизнес по продаже молочных продуктов.

Ферма будет приносить прибыль в среднем 150 тыс. рублей в месяц и окупится через 2 года.

Молочное производство характеризуется высокой рентабельностью – до 35%, при этом при желании и наличии ресурсов хозяйство можно диверсифицировать, добавив мясное направление с рентабельностью до 29% и растениеводство с рентабельностью до 31%.

За цифрами дохода стоят тщательное исследование рынка, трезвая оценка собственных возможностей и конкурентной среды, вдумчивое создание бренда и его продвижение, интенсивная борьба за клиента, лечение животных, в общем, ежедневный кропотливый труд.

Лайфхаки, которые помогут развивать молочную ферму

Открыть бизнес мало – его надо грамотно развивать. Кому-то повезло, и он с детства помогал отцу на семейной ферме. Кто-то предпочитает пользоваться методом проб и ошибок, однако есть и менее рискованная стратегия. Особенно это актуально для новичков, которые ранее не доили корову и у кого словосочетания «голштинская порода» и «доильная карусель» пока что не вызывают реалистичных ассоциаций. А при слове «молочница» возникает лишь образ с картин Яна Вермеера или Алексея Венецианова.

Во-первых, стоит пройти обучение. Можно пойти в вуз, а можно решиться и на ускоренный интенсив. Нужно это как минимум для того, чтобы сравнить собственное идеалистическое представление о фермерстве с реальностью – хватит и одного дня на действующей ферме, чтобы понять, лежит ли душа к этому делу. Россельхозбанк с 2020 года реализует проект «Школа фермера», где как раз и учат создавать и вести рентабельный агробизнес. Курс занимает порядка 2-3 месяцев, за время которых студент успевает и поучиться в ведущем агровузе, и получить практические навыки на успешных предприятиях, и разработать бизнес-план. Потом – защита и даже, возможно, грант. И можно начинать своё дело! С 2020 года молочное и мясо-молочное скотоводство, переработку молочной продукции, сыроделие изучили более 950 человек – это почти треть от всего количества студентов проекта, что и показывает, насколько активно люди интересуются работой в отрасли.

Во-вторых, поспособствовать решению задачи по сбыту поможет «цифра» – маркетплейс Своё Родное. По сути, это онлайн-витрина с удобным интерфейсом, регистрация на ней бесплатна, а продвижение платформы с товарами берёт на себя Россельхозбанк. То есть, проживая в селе, можно прямо с фермы, не отрываясь от производства, «закинуть удочку» в ближайшие города, где живут следящие за своим здоровьем потребители.

В-третьих, если вы уже стали фермером, то и традиционный формат очной презентации товаров никогда не помешает: ведь доверие к продукции растёт, когда покупатель лично знакомится с производителем. Для этого с 2022 года работают мини-ярмарки «Вкусная пятница». Россельхозбанк бесплатно предоставляет фермерам место для прилавка в своём офисе или на территории партнёрских организаций: преимущество – в большом клиентопотоке. В 2022 году на «Вкусных пятницах» РСХБ побывали более 150 тыс. покупателей, а фермеры реализовали собственную продукцию на сумму более 90 млн рублей.

Наконец, успеху способствует и активное внедрение «цифры» и в другие сферы деятельности кроме сбыта. На площадке Своё Фермерство можно купить тех самых нужных в хозяйстве коров, оборудование и корм для них, воспользоваться услугами телеветеринарии, мониторингом рождения телят, пообщаться с экспертами и т.д. Совсем недавно возможности платформы для владельцев молочных ферм расширились, добавились новые сервисы. Один из них – сервис аналитики «Простое решение». Он позволяет увеличить продуктивность животных, а также способствует росту прибыли. Сервис осуществляет учет всех основных рабочих процессов на ферме, ведет контроль зоотехнических и ветеринарных мероприятий и объединяет данные в единую систему отчетов для принятия управленческих решений. Например, он способен определить, каких микроэлементов не хватает в рационе животных, помогает выявить причину снижения надоев, а также может следить за календарем прививок. Сервис позволяет принимать решения не только на основе текущих данных, но и прогнозировать развитие фермы при заданных условиях в перспективе полутора лет. Внедрение данного сервиса позволит сэкономить более 60% времени на сборе и анализе данных о работе фермы, а также моделировать ситуации для принятия эффективных решений.