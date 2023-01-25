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«Билайн» подал в суд на Центробанк

Компания требует разъяснений по исполнению облигационных обязательств перед иностранными инвесторами, сообщают «Ведомости».

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») подал иск к Банку России в Арбитражный суд Москвы 13 января 2023 г., указано в картотеке арбитражных дел (КАД).

Поводом для иска стал один из пунктов разъяснений ЦБ о порядке исполнения президентских указов по временному порядку исполнения обязательств по облигациям иностранных инвесторов. Суд принял этот иск к производству, назначив предварительное заседание по делу на 13 февраля.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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