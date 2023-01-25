Минуты – новая валюта: иркутские клиенты Tele2 могут обменять их на билеты в кино и кофе

Tele2 начинает 2023 год с новых возможностей и представляет сразу две коллаборации: с медиаплатформой Afisha.ru и сетью кофеен Coffee Like. Компания предлагает иркутским клиентам обменять неизрасходованные минуты на билеты в кино, театры, музеи, концерты, выставки и другие культурные события или на чашку кофе.

Tele2 продолжает развивать сервисы управления трафиком, а минуты становятся настоящей валютой. Клиенты меняют их на фильмы от Wink, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны, умные колонки и ТВ-приставки. Теперь минуты можно использовать для скидки на билеты в кино, театр, музей или другое культурное событие.

В компании уверены, что новые опции будут востребованы аудиторией. Afisha.ru – медиаплатформа развлечений с возможностью купить билеты в кино, театры, на концерты и другие громкие события в городах России. Платформу ежемесячно в среднем посещают около 5 млн человек (по данным Mediascope), а мобильным приложением «Афиши» пользуются более 400 тысяч россиян. В нем всегда можно найти актуальную информацию об офлайн- и онлайн-мероприятиях, а также познакомиться с обширной базой фильмов с рецензиями и рейтингами зрителей. Для обмена на ресурсе Afisha.ru доступны номиналы 300 и 500 минут, которые эквивалентны фиксированной скидке 300 и 500 рублей. Воспользоваться предложением иркутские клиенты Tele2 могут в разделе «Обмен минут» в личном кабинете на сайте tele2.ru и в приложении оператора. При этом у абонента на экране отобразится промокод, который нужно применить на ресурсе партнера.

Обмен минут на кофе ранее был доступен только жителям столицы. В новом году компания предоставила такую возможность и абонентам из Иркутска и Ангарска – партнером акции стала сеть кофеен Coffee Like. Чтобы выпить американо или капучино, клиент использует 200 накопленных минут для обмена на промокод, который необходимо показать на кассе при получении кофе. Опция доступна в приложении и на сайте Tele2.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Tele2 превращает минуты в новую валюту и придает выражению «Время – деньги» новые смыслы. Мы вновь создаем тренды на рынке телекома: теперь за минуты можно посмотреть спектакли, фильмы в кино, выставки, концерты и спортивные мероприятия. Это инновационное решение для отрасли. Наши клиенты привыкли пользоваться накопленными минутами не только для общения – смотреть фильмы из коллекции Wink, безлимитно пользоваться стриминговыми сервисами, получать скидки при покупке смартфонов, умных колонок, ТВ-приставок. Обмен минут на кофе стал популярным сервисом у наших столичных абонентов, и мы масштабировали его на другие регионы. Мы продолжим удивлять, создавая новые коллаборации и дополнительные преимущества для наших клиентов».

Обменять минуты на кофе можно до 1 мая 2023 года, получить скидку на билеты – до 15 июня 2023 года. Подробнее – на сайте tele2.ru.