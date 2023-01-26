Сибиряки, забайкальцы и жители Бурятии чаще остальных россиян дают согласие на обработку персональных данных

71% опрошенных считают, что защитой персональных данных должны совместными усилиями заниматься сам человек, компании и банки, а также государство. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Международному дню защиты персональных данных 28 января.

68% опрошенных жителей СФО, Забайкальского края и республики Бурятия считают персональные данные крайне важной информацией и опасаются ее утечки (21% точно да, 47% скорее да). Нет таких опасений лишь у 19% (у 14% скорее нет, у 5% совсем нет).

71% опрошенных считают, что защитой персональных данных должны совместными усилиями заниматься сам человек, компании и банки, а также государство. По мнению 8%, защита персональных данных - исключительная ответственность самого человека. Еще 5% полагают, что за сохранность персональных данных граждан должно отвечать только государство. С точки зрения 7% респондентов, за это несут ответственность только компании и банки.

38% уверены, что государство может обеспечить полную защиту персональных данных всех граждан. По мнению 39% опрошенных, при современном развитии цифровых технологий полностью избежать утечек персональных данных невозможно. Каждый пятый (23%) затруднился ответить на этот вопрос.

Половина опрошенных дают организациям согласие на обработку персональных данных только тогда, когда этого требует закон. 12% дают такое согласие редко, 1% - никогда. При этом 37% соглашаются на обработку персональных данных всегда, когда просят. Сибиряки, забайкальцы и жители Бурятии - самые сговорчивые в этом отношении, тогда как на Дальнем Востоке таковых всего 22%.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 18-24 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.