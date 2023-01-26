«Иркутский металлообрабатывающий завод» сорвал сроки благоустройства территории в Ольхонском районе

ООО «Иркутский металлообрабатывающий завод» сорвало сроки исполнения контракта по благоустройству общественной территории в Ольхонском районе, в результате чего предприятие внесли в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает региональное УФАС.

Установлено, что ранее по итогам аукциона администрация Еланцынского МО и общество заключили контракт на выполнение работ по обустройству двух спортивных площадок в селе Еланцы Ольхонского района на сумму почти 2 млн рублей. При этом работы не были выполнены к указанному в контракте сроку – 15 июля.

Кроме того, работы по укладке бетонного основания для баскетбольной площадки были выполнены с нарушением – бетон заливали при температуре ниже 0 градусов, в результате чего он начал разрушаться. «Такое ненадлежащее исполнений обязанностей привело к неэффективному использованию бюджетных средств. При этом общество не предоставило никаких объяснений», – уточнили в УФАС.

Поскольку предприятие внесено в реестр недобросовестных поставщиков, ему запретили участие в закупках сроком на 2 года.