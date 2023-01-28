Новые ледовые переправы открыли в Тулунском и Куйтунском районах Приангарья

Две ледовые переправы открыты за сутки в регионе в Иркутской области – одна будет действовать в Тулунском районе грузоподъемностью 20 тонн, вторая – в Усть-Кутском районе, ее грузоподъемность 60 тонн, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В настоящее в области время действуют 44 ледовые переправы: Жигаловский район – 1, Тайшетский – 6, Казачинско-Ленский – 3, Братский – 3, Киренский – 6, Нижнеудинский – 2, Нижнеилимский – 1, Шелеховский – 2, Чунский – 2, Качугский – 1, Бодайбинский – 2, Усольский – 1, Катангский – 4, Мамско-Чуйский – 2, Балаганский – 1, Усть-Кутский – 2, Усть-Удинский – 2, Боханский – 1, Усть-Илимский – 1, Тулунский – 1.

В МЧС напомнили, что в регионе выезд на лед вне переправ запрещен.