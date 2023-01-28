Наталья Варлей приедет в Иркутск в день рождения режиссера Леонида Гайдая

Киноактриса Наталья Варлей, которая сыграла Нину в фильме «Кавказская пленница», посетит Иркутск 30 января, в день рождения режиссера Леонида Гайдая, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Было приятно видеть интерес легенд нашего кинематографа к региону, в котором прошел очень значимый период жизни Леонида Иовича, буду рад видеть всех на Иркутской земле. Никуда среди творческих людей и без юмора. Потрясающий драматург, публицист, актер, сценарист, писатель Аркадий Яковлевич Инин по-доброму пожурил нас за то, что именно у нас 30 января в гостях будет заслуженная артистка РСФСР Наталья Владимировна Варлей. С нетерпением ждем», – поделился впечатлениями губернатор после участия в пресс-конференции ТАСС, посвященной подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая.

Кроме того, на встрече Кобзев сообщил о планах учредить в Иркутской области региональную кинопремию имени Гайдая, а также провести в течение 2023 года более 100 мероприятий, посвященных известному режиссеру.