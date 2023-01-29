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Гаражный бокс с техникой сгорел в городе Алзамае Приангарья на площади 750 кв. метров

Пожар произошел накануне в городе Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области – там загорелся гаражный бокс с техникой, площадь возгорания – 750 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило 28 января в 21:43. На момент прибытия спасателей одноэтажное каменное строение было полностью охвачено огнем, внутри находились пять единиц техники.

«В связи с наличием внутри гаража большого количества горючего, угрозой взрыва газовых баллонов и распространения огня на жилые дома, руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительной техники. Все силы были брошены на недопущение распространения огня на жилые дома», – отметили в МЧС.

Около 01:00 29 января пожар был ликвидирован. Хранившаяся внутри гаража техника полностью сгорела. Пожарные спасли два жилых дома и экскаватор. Пострадавших нет. Предположительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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