80% иркутян хотели бы отказаться от наличных денег

Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

78% иркутян не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 11% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных.

Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (83%) и россияне с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (80%). Реже всего наличные нужны иркутянам моложе 34 лет (54%).

Ранее в Сбере рассказали о том, что Братск, Иркутск и Усть-Илимск вошли в 100 городов-лидеров по объемам безналичного торгового оборота. По оценке лаборатории СберИндекс и IT-компании «Платформа ОФД», в IV квартале 2020 г. доля безналичного торгового оборота в России составила 55,9%, а за весь 2020 г. достигла 54,1%. Это на 4,9 п. п. выше уровня 2019 года (49,2%) и очередной исторический максимум.

Тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчетов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии. Больше половины трат (53,1% в IV квартале 2020 г.) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно «наличной» категории, как «Магазины у дома».