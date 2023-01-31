Чаще всего россияне расплачиваются безналичным способом в кафе и ресторанах

Реже всего россияне достают наличные из кошелька при походе в ресторан или кафе/столовую. В этих категориях доля безналичной оплаты в IV квартале составила 81% и 75% соответственно. Чаще всего наличными расплачиваются в магазинах у дома — там доля безнала составляет 63,7%. Это показывало исследоание лаборатории СберИндекс и ресурса «Чек Индекс». По итогам IV квартала 2022 года россияне оплачивали безналичным способом 60,9% покупок. За год доля безналичных расходов выросла на 0,03 п. п.

По итогам IV квартала в 48 регионах более 60% покупок были оплачены безналичным способом, при этом четыре региона впервые превысили это значение (Новосибирская, Владимирская и Тульская области, а также Алтайский край). Самыми «безналичными» регионами страны остаются Ненецкий АО (74,2%), Республика Саха (70,4%) и Чукотский АО (69,9%). Самые «безналичные» города — Сыктывкар (71,1%), Тобольск (70,8%), Якутск (70,7%).

По итогам 2022 года 71 регион показал увеличение доли безналичных платежей год к году. Наиболее активное развитие безналичного торгового оборота за год наблюдалось в Республике Тыва (+4,2 п. п.), Чукотском АО (+3,8 п. п.), Республике Карачаево-Черкесия (+3,5 п. п.). Среди крупных городов в IV квартале наибольший прирост доли безналичных расчётов за год (+5 п. п.) зафиксирован в Уссурийске (Приморский край).

Вместе с тем в некоторых регионах наблюдается переход от роста безналичных платежей к небольшому снижению этого показателя. Немного сократилась доля безнала и в столичных регионах: Москве и Московской области (-0,3 п. п.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (-0,4 п. п.).

В 2022 г. продолжали активно развиваться интернет-платежи. По итогам года на долю онлайн-оплаты пришлось 26,8% всех безналичных платежей. Особо впечатляющий рост в последние годы виден в категории непродовольственных товаров. С декабря 2019 по декабрь 2022 года доля интернет-платежей в этом сегменте выросла с 9,8% до 37,4%.

Основным способом безналичных расчётов всё ещё остаётся оплата с помощью банковской карты. Однако всё большую популярность набирают новые способы оплаты. Так, клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты — оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR» бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнёров, подключённых к платформе. В начале февраля Сбер начинает масштабное тестирование платёжного стикера — нового инструмента для безналичной оплаты, который даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Что касается владельцев Android, у которых есть карта «Мир» от Сбера, то с ноября 2022 г. они снова могут пользоваться привычным способом оплаты в одно касание с помощью NFC-технологии.