Санкции и налоговая нагрузка не сломили российскую нефтянку – Финам

Несмотря на санкционное давление, эксперты «Финама» cохраняют позитивный взгляд на российские нефтяные компании. По их мнению, бумаги поддержат возращение к выплате дивидендов, развитие проектов и высокие цены на черное золото. Среди перспективных идей они выделяют акции «Башнефти» и «Роснефти», а также «Новатэка».

Западные санкции против российской нефти не сильно отразились на ее добыче, которая в конце прошлого года вплотную приблизилась к предкризисным значениям. Снижения не наблюдалось даже после ввода европейского эмбарго на морские поставки нефти и потолка цен на российское черное золото. Как отмечается в исследовании «Финама», это связано с успешной переориентацией экспорта: «Уже в январе экспорт нормализовался за счет рекордных поставок в Азию, преимущественно в Китай и Индию. Также сохранились небольшие объемы поставок в Турцию и получившую исключение из эмбарго Болгарию. Существенно вырос объем экспорта в неизвестном направлении, и, вероятно, в будущем прозрачность экспорта российской нефти продолжит снижаться в целях уклонения от санкций».

Тем не менее аналитики ожидают, что в текущем году добыча нефти и конденсата в РФ сократится на 0,5-1,0 млн барр./сут. относительно текущего уровня примерно в 11 млн барр./сут. Это связано с планируемым введением в феврале эмбарго на морские поставки нефтепродуктов в ЕС и установлением новых ценовых потолков. «Не менее значимым риском для российской нефтянки является повышение налоговой нагрузки, — подчеркивается в аналитической записке. — Пока что изменения для нефтяников были умеренными, однако если цена Urals (а значит, и дефицит бюджета) останется на пониженном уровне, то не исключен дальнейший рост налоговой нагрузки».

Несмотря на все трудности для сектора, аналитики сохраняют позитивный взгляд на бумаги российских нефтяных компаний. Из сохраняющих потенциал роста компаний в РФ эксперты выделяют акции «Роснефти», которая имеет высокую долю выручки на рынках АТР, в долгосрочной перспективе сохраняет перспективы по росту добычи за счет проекта «Восток Ойл», а также планирует придерживаться дивидендной политики. Привлекательно выглядят привилегированные акции «Башнефти», которые могут предложить неплохую дивидендную доходность за счет восстановления добычи и повышенных цен на нефть в 2022 году, отмечается в исследовании. Целевая цена по бумагам «Роснефти» составляет 391,9 руб., потенциал роста — 16%. Бумаги «Башнефти» могут вырасти на 13%, целевая цена составляет 861 руб.

Среди отечественных газовых компаний эксперты отдают предпочтение «Новатэку», который, несмотря на санкции, продолжает реализацию своих СПГ-проектов, выплачивает неплохие дивиденды, может быстро переориентироваться на рынки АТР и выигрывает от повышенных из-за проблем «Газпрома» цен на газ. Целевая цена бумаг составляет 1277,4 руб., что формирует потенциал роста 25%.

Одновременно с этим китайские нефтегазовые компании растеряли весь потенциал, считают аналитики. «На фоне долгожданного снятия коронавирусных ограничений акции крупнейших китайских нефтегазовых компаний (в первую очередь PetroChina и Sinopec) показали существенный рост в последние три месяца и практически достигли наших целевых цен. Оба нефтяника все еще предлагают неплохую дивидендную доходность, однако после недавнего ралли потенциал роста их акций выглядит ограниченным», — резюмируется в исследовании.