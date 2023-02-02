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Промпроизводство в Иркутской области в декабре сократилось на 4,7%

Объем промышленного производства в Иркутской области в декабре скоратился на 4,7%%. Падение зафиксировано по всем отраслям. Однако итоговые данные за 2022 год по региону положительные. По предварительным данным Иркутскстат, в 2022 году индекс промышленного производства Приангарья составил 102,1%.

Наибольший рост по итогам 2022 года зафиксирован в электроэнергетике Приангарья. Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 105,7%. Чуть меньший рост – 103,0% – продемонстрировали добывающие предприятия.

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Небольшое снижение зафиксировано в обрабатывающих производствах (-0,9%), а значительное сокращение  – в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений (- 9,2%).

Напомним, что в целом по России объем промышленного производства в декабре также сократился на 4,3%. В годовом выражении показатель снизился на 0,6%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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