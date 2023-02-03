На российском рынке акций лидирует второй эшелон

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

Российские фондовые площадки 2 февраля демонстрировали умеренный рост, лидерами которого стали компании средней и малой капитализации. К последнему часу торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,76%, а РТС прибавил 0,46%.

Позитивный внешний фон для рынков создало решение ФРС США поднять базовую ставку на 0,25 п.п. по итогам завершившегося накануне заседания. Этим же фактором было обусловлено снижение курса доллара и усиление интереса покупателей к активам с высокой степенью риска. Российские инвесторы положительно восприняли и данные Росстата, согласно которым промпроизводство в стране за 2022 год сократилось лишь на 0,6%.

В лидеры роста вновь вышли акции второго эшелона. Наиболее выраженную позитивную динамику на фоне скупки крупным инвестором продемонстрировали обыкновенные бумаги кондитерской фабрики «Красный Октябрь» (+18,3%). Без существенных инфоповодов и, вероятно, по той же причине, что котировки вышеупомянутого эмитента, вверх двигались акции РКК Энергия (+9,9%). Возобновивший рост цен на золото поддержал котировки Селигдара (+6,7%).



Коррекцию после активной позитивной динамики, показанной накануне, продемонстрировали акции Акрона (-3,6%). На сообщениях о сложностях с европейскими НПЗ, принадлежащими компании, снижались котировки ЛУКОЙЛа (-1,6%). Акции Полюса (-1%) дешевели без значимых новостей и вопреки удорожанию золота.

Пара USD/RUB выросла на незначительные 0,09 руб., до 70,31, пара EUR/RUB опустилась на 0,31 руб., до 76,48, а пара CNY/RUB укрепилась на символические 0,05 руб., до 10,46. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на торги 3 февраля: 70–72, 76–78 и 10,2–10,6 соответственно.

Ожидаем, что индекс Мосбиржи проведет предстоящую сессию в диапазоне 2220–2320 пунктов.