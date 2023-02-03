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Правительство согласовало продажу «ВымпелКома» российскому топ-менеджменту

Ранее рассмотрение вопроса переносили из-за разногласий по бондам, пишет РБК со ссылкой на двух источников близких к сделке.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия сделки по продаже «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн», сейчас принадлежит нидерландскому холдингу VEON) российскому топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

Информацию подтвердил чиновник, знакомый с обсуждениями. Он добавил, что в ходе согласования были учтены замечания, что «все держатели бондов [VEON] должны получить равные условия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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