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Россияне купили более 50 тонн золота

Продажи слитков в прошлом году выросли почти в 18 раз по сравнению с 2021-м, заявили «Известиям» в Минфине.

До этого ежегодно оно продавалось в объемах максимум по 6-7 т. В банках подтвердили повышение спроса на драгметалл, в некоторых он вырос в 16-18 раз.

Причиной такой динамики стала геополитическая нестабильность – в такие периоды золото рассматривают как надежный защитный актив, свою роль сыграла и отмена НДС на его покупку. Вместе с тем котировки в течение года опускались ниже $1650 за тройскую унцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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