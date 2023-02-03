Количество жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов выросло на 18% в 2022 году

Ключевой причиной роста стали жалобы, связанные с санкционными ограничениями. Из них 72% обращений направлено в первой половине года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Больше всего «санкционных» жалоб (27,6 тысяч) поступило на кредитные организации. Чаще всего они касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризаций и кредитных каникул. Без учета подобных тем число жалоб на банки снизилось бы на 5,6%.

Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, пик которого пришелся на апрель, был вызван прежде всего вынужденными переводами брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных ценных бумаг. В связи с этим принят закон о сохранении права на налоговый вычет у инвесторов, которые открыли новые индивидуальные инвестиционные счета с нарушением стандартного срока закрытия старых. Участники рынка ведут переговоры с европейскими учетными институтами о разблокировке активов.

Повышение числа жалоб, связанных с мисселингом (на 40%, до 5,8 тысяч), произошло в основном из-за некорректных продаж паев ПИФ, продуктов и услуг доверительных управляющих, а также полисов накопительного страхования жизни, которые были оформлены в предыдущие годы. Чтобы пресечь недобросовестные практики продаж, Банк России ввел правила информирования клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также определил порядок приостановки продаж и возврата потребителям денег в случае систематических нарушений этих правил.