Российские кинотеатры увеличили продажи на треть и стали лидерами роста январской розницы

Аналитики Чек Индекса компании «Платформа ОФД» проанализировали агрегированные обезличенные данные продаж в российских кинотеатрах (покупку билетов на киносеансы и сопутствующих товаров) и выявили, как изменились траты россиян в этой категории.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России):

Сравнение за январь 2023-2022, по всей России:

Средний чек покупки – 708 руб., на 19% выше уровня прошлого года.

Число покупок (чеков) – выше уровня прошлого года на 20%

Объем продаж (в денежном выражении) – выше уровня прошлого года на 37%

Что покупали помимо билетов на киносеансы (топ-3 покупок): газированный напиток емкостью 0,5 л, карамельный попкорн в стандартной (средней) упаковке, соленый попкорн в стандартной (средней) упаковке

Эксперты Чек Индекса компании «Платформа ОФД» отмечают, кинотеатры и сектор развлечений стали лидерами роста январских розничных продаж в массовых категориях. Несмотря на высокую базу данного сегмента в прошлом году, отложенный спрос на качественный киноконтент помог кинотеатрам «собрать кассу» заметно выше уровня минувшего года. Прежде всего, за счет проката долгожданных, анонсированных задолго до премьеры, картин («Чебурашка», «Аватар. Путь воды»). Увеличению покупок в секторе развлечений способствовала в том числе высокая туристическая активность россиян на новогодних каникулах, которая в свою очередь помогла росту продаж смежных категорий активного времяпровождения и общепита.