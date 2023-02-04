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Деньги на строительство нового аэропорта в Иркутске планируют предусмотреть в 2028-2030 годах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с заместителем министра транспорта России Василием Десятковым обсудил вопросы строительства нового аэропортового комплекса Иркутска. Предполагается, что деньги на возведение объекта появятся в 2028-2030 годах

«Рассчитываем, что актуализацией проектной документации и строительством займется частный инвестор на основе трехстороннего соглашения. Его сторонами станут правительство России и правительство Иркутской области. Министерство транспорта готово оказать нам содействие в сопровождении проекта. Также подтверждено прогнозное финансирование на выполнение работ. Средства на это планируется предусмотреть в 2028-2030 годах», – сообщил глава региона.

Строить аэропорт планируется на площадке у села Позднякова в Иркутском районе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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